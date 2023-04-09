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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدير أعمال شيرين: كل صفحاتها على السوشيال ميديا مش معاها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشر إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إيهاب صالح: "جمهور⁧‫ شيرين‬⁩ العظيم: ناس كتير جدا بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين علي السوشيال ميديا.. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة، في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الأسباب ورا ده، لوكان في إيدي كنت نزلت كل حاجة علي صفحتها، شكرا لدعمكم الدائم".

مدير اعمال شيرين عبد الوهاب 

تستعد شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان “عودتني الدنيا”، خلال الفترة القادمة، كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع نابسلي. 

 

من ناحية أخري تحيي شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بدبى يوم الجمعة 28 أبريل ضمن حفلات عيد الفطر.

كشف الملحن محمد أحمد مدين عن سر ظهور شيرين عبد الوهاب في صورة صادمة لها داخل أحد الاستوديوهات وكانت بوزن زائد. 

وقال محمد أحمد مدين في لقاء ببرنامج إنسايدر بالعربي: “إن شيرين عبد الوهاب تستعد لتقديم 3 أغاني جديدة استقرت عليها الفترة الماضية وقامت بتسجيلها ولذلك ظهرت في الأستوديو مؤخرا".

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