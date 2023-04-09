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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يوجه بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات

وزير الري
وزير الري

عقد  الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة ، ومجهودات الوزارة في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على عدد من الترع الرئيسية للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع .

وقد وجّه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، ودراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لتحديد مدى احتياجها للتكريك من عدمه .

كما استعرض الدكتور سويلم تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط والتى تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة ، حيث وجه الدكتور سويلم بمراجعة كفاءة هذه المحطات بمعرفة المعاهد البحثية المختصة لتحديد التصرفات الفعلية لهذه المحطات .

وشدد الدكتور سويلم على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من  المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ، و المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى ، و الاستاذ الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و الدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والمهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ،  والأستاذ الدكتور سامى سعد  مدير معهد بحوث الهيدروليكا .

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