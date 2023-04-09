وزير الري يوجه بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة ، ومجهودات الوزارة في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على عدد من الترع الرئيسية للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع .

وقد وجّه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، ودراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لتحديد مدى احتياجها للتكريك من عدمه .

كما استعرض الدكتور سويلم تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط والتى تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة ، حيث وجه الدكتور سويلم بمراجعة كفاءة هذه المحطات بمعرفة المعاهد البحثية المختصة لتحديد التصرفات الفعلية لهذه المحطات .

وشدد الدكتور سويلم على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ، و المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى ، و الاستاذ الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و الدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والمهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والأستاذ الدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا .

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