عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق 243 منشأة طبية مخالفة بالقليوبية ..صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تمكنت إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية من تكثيف حملاتها للمتابعة والتفتيش علي المنشآت الطبية ، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين واسفرت الحملات عن من إصدار 268 قرار غلق و تنفيذ 243 قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة.

376 مسجدا لـ الاعتكاف خلال شهر رمضان في القليوبية.. تفاصيل

بأسعار مخفضة.. محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بكفر شكر.. صور


صرح بذلك الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، مشيرا الى أن إدارة العلاج الحر بالقليوبية قد قامت بعمل حملات علي المنسآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية خلال الربع الأول من السنه الحالية  تحت إشراف الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، حيث تم المرور علي 1933 منشأة طبية تنوعت بين مستشفيات ، مراكز تخصصية ، عيادات تخصصية ،عيادات خاصة ، معامل ، ومحل بصريات.

وأشار الى انه تم إصدار 505 إنذار بتلافي السلبيات ، كما تم إصدار 130 قرار فض للغلق  كما تم المرور علي ٦ بنوك دم تابعة للمستسفيات الخاصة، وعمل حملات توعية بها. 

من جانبه أوضح الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية أن المخالفات التي تم رصدها خلال هذه المدة تنوعت بين عدم الإلتزام بمعايير مكافحة العدوي ووجود عمالة غير مؤهلة ، ووجود بعض الأجهزة الغير مرخصة ،وأن ثلاث منشآت طبية تابعة لشركة واحدة قد ماطلت وامتنعت عن تنفيذ قرار الغلق ، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

339331916_937133927474431_5248330437360016265_n
339331916_937133927474431_5248330437360016265_n
339406187_909478630258023_2890424745332085862_n
339406187_909478630258023_2890424745332085862_n
340086514_1172278616818003_4992182203981018520_n
340086514_1172278616818003_4992182203981018520_n
القليوبية محافظة القليوبية وزارة الصحة المنشأت الطبية مكافحة العدوى الشئون الصحية مديرية الشئون الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| ما موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا؟

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

في هذا الموعد.. أحمد حسن يكشف مستجدات تسديد غرامة كهربا| شاهد

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

العشرين جنيه الجديدة.. مصادر برلمانية تكشف حقيقة طرح عملة بلاستيكية قبل العيد

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء أوائل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن فى القليوبية

376 مسجدا لـ الاعتكاف خلال شهر رمضان في القليوبية.. تفاصيل

بأسعار مخفضة.. محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بكفر شكر.. صور

ترشيحاتنا

الصحة: معهد القلب قدم الخدمات الطبية لـ 192 ألفا و791 مواطنا

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

ملحقش يفرح بلبس العيد.. التفاصيل الكاملة لمصرع الملاك الصغير أثناء الإفطار

وزير الري يوجه بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات

موقف كهربا من سداد غرامة الزمالك.. والمشاركة أمام بيراميدز في نهائي الكأس

البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه الأطعمة ممنوع منها مرضي قصور الغدة الدرقية

الجمعة ولا السبت| ما موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا؟

بريطاني أعلن إسلامه ينشر أول محاولة له لقراءة الفاتحة| شاهد

بشكل جديد .. طريقة عمل كنافة أساور وكونو

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ