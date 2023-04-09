إغلاق 243 منشأة طبية مخالفة بالقليوبية ..صور

تمكنت إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية من تكثيف حملاتها للمتابعة والتفتيش علي المنشآت الطبية ، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين واسفرت الحملات عن من إصدار 268 قرار غلق و تنفيذ 243 قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة.



صرح بذلك الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، مشيرا الى أن إدارة العلاج الحر بالقليوبية قد قامت بعمل حملات علي المنسآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية خلال الربع الأول من السنه الحالية تحت إشراف الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، حيث تم المرور علي 1933 منشأة طبية تنوعت بين مستشفيات ، مراكز تخصصية ، عيادات تخصصية ،عيادات خاصة ، معامل ، ومحل بصريات.

وأشار الى انه تم إصدار 505 إنذار بتلافي السلبيات ، كما تم إصدار 130 قرار فض للغلق كما تم المرور علي ٦ بنوك دم تابعة للمستسفيات الخاصة، وعمل حملات توعية بها.

من جانبه أوضح الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية أن المخالفات التي تم رصدها خلال هذه المدة تنوعت بين عدم الإلتزام بمعايير مكافحة العدوي ووجود عمالة غير مؤهلة ، ووجود بعض الأجهزة الغير مرخصة ،وأن ثلاث منشآت طبية تابعة لشركة واحدة قد ماطلت وامتنعت عن تنفيذ قرار الغلق ، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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