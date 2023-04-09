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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى 13 معلومة.. تعرف على تفاصيل انطلاق موسم حصاد محصول القمح بأسوان

محصول القمح
محصول القمح

محافظة أسوان عروس المشاتى، والتى تتميز بالكثير من المقومات الطبيعية التى تعطى لها تفرد كيير عن مختلف المحافظات

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " 13 معلومة هي أحد المقومات الطبيعية التى تتميز بها أسوان، والتى تتمثل فى طقسها المعتدل، وإرتفاع درجات الحرارة بها، وشمسها المشرقة، فقد أعطى لها كل ذلك ميزة كبيرة وغير مسبوقة فى أنها تكون من أولى المحافظات التى يبدأ بها موسم حصاد محصول القمح مبكراً. 

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حصاد القمح

1- يبدأ في أسوان موسم حصاد محصول القمح الجديد 2023 إعتباراً من مطلع أبريل. 

2- بدء موسم حصاد محصول القمح مبكراً فى أسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها.

3- إجمالى المستهدف توريده من القمح لهذا العام يصل إلى 191 ألف طن.

4- زيادة المساحات المنزرعة قمح إلى 203 ألف و820 فدان تقريباً سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو الجديدة. 

5 - إجمالي الكميات التي تم توريدها فى الموسم السابق 2022 وصلت إلى 153 ألف و 486 طن .  

6 - تم تجهيز الصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع لإستقبال كميات القمح من مختلف مدن ومراكز المحافظة.

 7 - تضم صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ،و5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، وصومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 35 ألف طن ، و صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن .

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صوامع القمح

8 - تقوم المحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتذليل أى معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام، بجانب تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها .

9- يتم المرور الميداني للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية.

10- إلتزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام .

11- يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى .

12- تم معاينة المواقع التخزينية من صوامع وبناكر وشون وهناجر للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الكميات الموردة من القمح .

13- تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ،والتيسيرعليهم أثناء عملية التوريد ،وتحفيزهم وتشجيعهم ،وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد أردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

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