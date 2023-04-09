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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة أشجار مثمرة بمدخل صفط الخمار في المنيا ضمن المبادرة الرئاسية

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال زراعة أشجار الزينة ومثمرة بمدخل قرية صفط الخمار ومحيط المدارس بزمام القرية، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، بهدف مراعاة البعد البيئي لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

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وأكد اللواء أركان حرب هاني بدوي، رئيس المدينة، استمرار جهود الوحدة المحلية للمتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية ومداخل القرى.

وقال إن هناك متابعة مستمرة لأعمال التشجير والري بالتنسيق والتعاون مع وحدات شئون البيئة على مستوى القرى، بهدف الحفاظ على ما تمت زراعته من الأشجار لزيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي.
 

المنيا محافظ المنيا اللواء اسامة القاضي الطرق الرئيسية لمواجهة

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