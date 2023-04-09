زراعة أشجار مثمرة بمدخل صفط الخمار في المنيا ضمن المبادرة الرئاسية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال زراعة أشجار الزينة ومثمرة بمدخل قرية صفط الخمار ومحيط المدارس بزمام القرية، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، بهدف مراعاة البعد البيئي لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وأكد اللواء أركان حرب هاني بدوي، رئيس المدينة، استمرار جهود الوحدة المحلية للمتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية ومداخل القرى.

وقال إن هناك متابعة مستمرة لأعمال التشجير والري بالتنسيق والتعاون مع وحدات شئون البيئة على مستوى القرى، بهدف الحفاظ على ما تمت زراعته من الأشجار لزيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي.

