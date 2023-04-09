شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم طريق أبو سمبل / أسوان

شهد طريق أبو سمبل / أسوان البرى اليوم وقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وجرار زراعى، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 شخصا آخر، وعلى الفور تم التعامل مع الحادث وذلك بنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة.

وأشار عدد من شهود العيان، إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد سائقى أتوبيس الركاب ، والجرار الزراعى مما أدى إلى وقوع التصادم فيما بينهما حيث كان يستقلها عدد من الركاب، وأدى التصادم إلى تهشم مقدمة الأتوبيس، وبالتالى إصابة عدد من الأشخاص، ومصرع شخص ، وتم إستدعاء سيارات الإسعاف، وقد تم بمعاونة الأهالى المتواجدين بمحيط الحادث نقلهم لمستشفى الصداقة الجديدة لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

حوادث متفرقة

وقد ضمت قائمة المصابين أسماء 23 شخصا مصابا وهم : عزة أدم على 49 سنة ، والمعتصم الفاضل محمد 20 سنة ، وليلى حسن صالح 40 سنة ، ومازاد أزرق 26 سنة، وفيصل داود عمر 57 سنة ، ومحمد أحمد على 74 سنة ، وخالد جعفر سيد 50 سنة ، ومحمد السعيد حامد 47 سنة ، ورمزى محمد عباس 21 سنة ، وآسيا إبراهيم إسماعيل 50 سنة ، وعزة عبد الله إسماعيل 50 سنة ، وفيحاء محمد السانوسى 21 سنة.

كما أصيب بالحادث أيضاً أدم يوسف محمد 36 سنة ، وخضر فضل أدم 62 سنة، وابنه أحمد خضر فضل 24 سنة، ومدينة رمضان بدران 24 سنة، وشقيقتها رجاء رمضان بدران 17 سنة، وفريدة أدم هارون 29 سنة، والطيب الإمام يوسف 47 سنة ، ومحمد أحمد مأمون 41 سنة ، وإشراقة صالح شجر 50 سنة ، وابتغاء خضر فضل 26 سنة ، وعماد محمد عبد السيد 30 سنة .

نقل مصابين

وقد تنوعت الإصابات ما بين اشتباه كسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث ، فيما توفى شخص مجهول الإسم 35 سنة تقريباً .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعى على طريق أبوسمبل البرى بالقرب من الكيلو 95 جنوب مدينة أسوان، وعلى الفور ووجه مدير مرفق الإسعاف بالدفع بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل السريع معه بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، بجانب نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .