عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم طريق أبو سمبل / أسوان

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

شهد طريق أبو سمبل / أسوان البرى اليوم وقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وجرار زراعى، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 شخصا آخر، وعلى الفور تم التعامل مع الحادث وذلك بنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة

وأشار عدد من شهود العيان، إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد سائقى أتوبيس الركاب ، والجرار الزراعى مما أدى إلى وقوع التصادم فيما بينهما حيث كان يستقلها عدد من الركاب، وأدى التصادم إلى تهشم مقدمة الأتوبيس، وبالتالى إصابة عدد من الأشخاص، ومصرع شخص ، وتم إستدعاء سيارات الإسعاف، وقد تم بمعاونة الأهالى المتواجدين بمحيط الحادث نقلهم لمستشفى الصداقة الجديدة لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تعرف على أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أبو سمبل أسوان

إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسوان/القاهرة الصحراوى الغربى

حوادث متفرقة

وقد ضمت قائمة المصابين أسماء 23 شخصا مصابا وهم : عزة أدم على 49 سنة ، والمعتصم الفاضل محمد 20 سنة ، وليلى حسن صالح 40 سنة ، ومازاد أزرق 26 سنة، وفيصل داود عمر 57 سنة ، ومحمد أحمد على 74 سنة ، وخالد جعفر سيد 50 سنة ، ومحمد السعيد حامد 47 سنة ، ورمزى محمد عباس 21 سنة ، وآسيا إبراهيم إسماعيل 50 سنة ، وعزة عبد الله إسماعيل 50 سنة ، وفيحاء محمد السانوسى 21 سنة.

كما أصيب بالحادث أيضاً أدم يوسف محمد 36 سنة ، وخضر فضل أدم 62 سنة، وابنه أحمد خضر فضل 24 سنة، ومدينة رمضان بدران 24 سنة، وشقيقتها رجاء رمضان بدران 17 سنة، وفريدة أدم هارون 29 سنة، والطيب الإمام يوسف 47 سنة ، ومحمد أحمد مأمون 41 سنة ، وإشراقة صالح شجر 50 سنة ، وابتغاء خضر فضل 26 سنة ، وعماد محمد عبد السيد 30 سنة . 

مصرع شخص وإصابة 23 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسوان أبو سمبل

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم

نقل مصابين

وقد تنوعت الإصابات ما بين اشتباه كسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث ، فيما توفى شخص مجهول الإسم 35 سنة تقريباً .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعى على طريق أبوسمبل البرى بالقرب من الكيلو 95 جنوب مدينة أسوان، وعلى الفور ووجه مدير مرفق الإسعاف بالدفع بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل السريع معه بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، بجانب نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

الجمعة ولا السبت| ما موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا؟

العشرين جنيه الجديدة.. مصادر برلمانية تكشف حقيقة طرح عملة بلاستيكية قبل العيد

موضوعات متعلقة

تعرف على أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أبو سمبل أسوان

ترشيحاتنا

وكيل الشيوخ: تدوير القمامة يوفر لمصر 360 مليار جنيه سنويا ونحتاج الاستعانة بمتخصصين

سموم في الهواء وتحذيرات للسكان.. أخر تطورات حريق هامبورج الألمانية "فيديو"

بعد صورة الفتاة ذات الأقراط اللامعة.. «تشات جي بي تي» خطر يهدد الفن

جديد فى أزمة نهائي كأس مصر.. قرار صارم بمواجهة الأهلي وبيراميدز

رئيس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشئون المالية

شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم طريق أبو سمبل / أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان الزفاف.. تسريب صور لوداد في فرحها قبل زواجها من شوقي تشعل السوشيال ميديا

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

فطارك عندنا: كبدة بالردة وسلطة لسان عصفور وبطاطس محمرة

احذر.. هذه الأطعمة ممنوع منها مرضي قصور الغدة الدرقية

فيديو

أخذت حكما ضده.. أشرف زكي يفتح النار على الشيخ حاتم الحويني| فيديو

الخيانة الزوجية.. هاتريك لـ رانيا يوسف وطلاق منة عرفة لهذا السبب «فيديوجراف»

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ