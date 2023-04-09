محافظ أسوان يعلن استمرار حملات التشجير والتوعية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إستمرار حملات التشجير والتوعية ضمن خطة المحافظة لتشجير القرى والمدن والمراكز والشوارع والميادين بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة فى قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة ونشر الوعى البيئى لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة الطرق الممكنة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة ووفقاً للإمكانيات المتاحة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

100 مليون شجرة

وأوضح أشرف عطية ، أن الكمية المخصصة للمحافظة بهذه المبادرة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة حيث تم زراعة أكثر من 70 % من الكميات المستلمة منها حتى الآن وذلك لـ 12 صنف من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق ، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية ، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء .

وأكد المحافظ ، على أن حملات النظافة والتشجير والتوعية بالقرى والمدن والمراكز تستهدف تحسين نوعية الحياة وذلك من خلال تقليل الإنبعاثات الكربونية الضارة ، وكذا تحسين نوعية الهواء ، والإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة ، والتغلب على التحديات البيئية المختلفة ، والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام .

أنشطة متنوعة

وكان قد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الصحة خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 وذلك بإجراء الكشف الطبى والعلاجى المجانى للمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع ، وخاصة المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة بالجودة العالية حيث يأتى ذلك ضمن جهود توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم 26 قافلة طبية نجحت وساهمت فى إجراء الكشف الطبى لـ 37 ألف و 870 مواطن ومواطنة ، بالإضافة إلى إجراء الفحص المعملى لـ 10 ألاف و 500 مواطن ومواطنة من المترددين على هذه القوافل.