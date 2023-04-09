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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفتي الجمهورية يوضح حكم استخدام قطرة الأذن أثناء الصيام

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم استخدام قطرة الأذن أثناء الصيام.

وقال علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مُقدّم برنامج «كل يوم فتوى»، عبر قناة «صدى البلد»، إن استعمال قطرة الأُذُن أثناء الصيام من المسائل المختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الصوم حينئذ صحيح؛ سواء ظهر أثرُ النقط في الحلق أو لم يظهر، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يسمح بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرة فإنها حينئذ تُفطر.

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