السعودية.. إجراء عاجل من شئون المسجد النبوي للحفاظ على سلامة الزوار والمصلين

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الأحد، من أعمالها وجهودها حرصًا على جاهزية وتطبيق خطة الطوارئ للأمطار للمحافظة على سلامة الزوار والمصلين.

جاء ذلك استعداداً للحالة المطرية والأمطار المتوقع هطولها على منطقة المدينة المنورة.

وعملت الإدارة وبالتعاون مع الإدارات الخدمية على التأكد من رفع السجاد الموجود في ساحات المسجد النبوي، إضافة إلى تكثيف أعداد العمالة وتزويدهم بالمعدات للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف.

وحرصت الإدارة وبالتنسيق مع الإدارة المعنية على فتح المظلات أثناء هطول الأمطار.

يأتي ذلك حرصاً من وكالة شؤون المسجد النبوي على تقديم كافة الخدمات وتذليل العقبات وتوفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي الزائرون عبادتهم بكل يسر وسهولة.