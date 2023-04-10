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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمينة شلباية تكشف عن سر الحفاظ على الشعر والبشرة في رمضان

أمينة شلباية
أمينة شلباية

تتعرض البشرة والشعر خلال شهر رمضان للعديد من المشكلات الصحية، وذلك نتيجة عدم تناول الكميات الكافية من المياه التي تؤثر على البشرة و تجعلها شاحبة و جافة.

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وقدمت أمينة شلباية، استشاري الجمال والموضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، نصيحة تساعدك في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة خلال شهر رمضان.


وكتبت أمينة شلباية في منشور لها: "في رمضان أنا بعمل كده.. بعد الفطار بمشي في البيت وبرا البيت بزجاجة مياه علشان أخد مقدار المياه اللي محتاجه الجسم".


وتابعت: “ولابد الحرص على تناول المياه باستمرار علشان بعد رمضان متكونش بشرتي وشعري جافين و الصحة العامة مش أفضل حاجة”.

 

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