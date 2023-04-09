عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

8 مليار دعم مالي.. قرار عاجل من السعودية بشأن برنامج حساب المواطن

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م.

وجاء ذلك إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي السعودي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م الذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا. 

وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.

مجانية وصالحة لـ90 يوما.. الحج السعودية تكشف مزايا أداء العمرة بتأشيرة المرور

فاتنة الرياض وفاشونيستا الخليج..رامز جلال يسخر من إطلالة الفنانة السعودية ميلا الزهراني

السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محمد بن سلمان ولي العهد السعودي برنامج حساب المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

إعلان عاجل من الجيش الفرنسي بشأن تواجد قواته في أوكرانيا

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

موضوعات متعلقة

مجانية وصالحة لـ90 يوما.. الحج السعودية تكشف مزايا أداء العمرة بتأشيرة المرور

فاتنة الرياض وفاشونيستا الخليج..رامز جلال يسخر من إطلالة الفنانة السعودية ميلا الزهراني

السعودية.. إجراء عاجل من شئون المسجد النبوي للحفاظ على سلامة الزوار والمصلين

الفنانة السعودية ميلا الزهراني ضحية رامز نيفر إند اليوم

بدعم من النفط.. بورصة السعودية تغلق على ارتفاع

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا في ختام تعاملات الأحد

السعودية.. شئون الحرمين تقدم خدمة القرآن الكريم بلغة برايل للمكفوفين

صحف السعودية| مئات المستوطنين يقتحمون «الأقصى».. وفريق فني يصل طهران لبحث فتح السفارة والقنصلية

ترشيحاتنا

أرخص سيارة هاتشباك يابانية في مصر 2023 .. اشتري "أوتوماتيك"

بأصوات كبار القراء.. العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين.. بث مباشر

لا يجب الاستهانة به.. فاجنر تحذر روسيا من الهجوم الأوكراني

روشتة للتعامل مع الطلاب بالمراحل التعليمة المختلفة

بسبب مسيرة إيرانية.. إسرائيل تعلن استهداف مقر لشقيق الرئيس السوري بقصف جوي

رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة في عيد القيامة المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الراجل توفي بسببها .. كيف تحمى نفسك من عضة الكلب

بـ خصر نحيف.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

قبل العيد .. مخاطر تناول كميات كبيرة من الكحك

في الحقيقة طيبة وكيوت| ما لا تعرفه عن "وداد" التي حطمت قلب سيد..20 صورة

فيديو

تصريح طليقها عن القبلات وعدم حضورها الجنازات.. ياسمين رئيس ترد في «حبر سري»

ماذا قال كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك ؟ "فيديوجراف"

على طريقة وداد في جعفر العمدة.. قصة حقيقية لـ سيدة خدعت زوجها الموظف

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ