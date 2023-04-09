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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملة نادرة الحلقة 18.. مخطط نيللي كريم لخسارة عبد الجبار الانتخابات

عملة نادرة
عملة نادرة

شهدت الحلقة ١٨ من مسلسل عملة نادرة، استعداد عبد الجبار للانتخابات ومخطط نادرة “نيللي كريم” لتفتيت الأصوات بمساعدة شداد. 

 

حاول عبد الجبار حشد الأصوات من أجل الانتخابات في الوقت الذي يواجه فيه منافسة قوية من عائلة أبو عصايا ومن التيار الديني المتشدد. 

 

وتخطط نادرة مع شديد “محمد لطفي” استغلال كراهية أهالي النجوع ضد عبد الجبار وحرمانه من أصواتهم حتى يخسر الانتخابات وتضعف قوته ومكانته. 

 

 

 

أبطال مسلسل "عملة نادرة" 


مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

مسلسل عملة نادرة جمال سليمان محمد لطفي مريم الخشت نيللي كريم

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