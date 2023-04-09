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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تضرب سوريا بعد إطلاق صواريخ من اتجاه مرتفعات الجولان

قصف
قصف

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا عسكرية سورية يوم الأحد ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ليلا ، مع اندلاع العنف مرة أخرى في أعقاب تبادل إطلاق النار عبر الحدود خلال الأسبوع.

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا عن انفجارات في محيط العاصمة دمشق حيث قالت إسرائيل إن قواتها واصلت قصف الأراضي السورية بعد إطلاق ستة صواريخ ليلا باتجاه مرتفعات الجولان.

وقالت إسرائيل إن ضربات بالمدفعية والطائرات المسيرة أصابت منصات إطلاق الصواريخ وأعقبتها غارات جوية على مجمع للجيش السوري وأنظمة رادار عسكرية ومواقع مدفعية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجيش الإسرائيلي 'يعتبر دولة سوريا مسؤولة عن جميع الأنشطة التي تحدث داخل أراضيها ولن تسمح بأي محاولات لانتهاك السيادة الإسرائيلية'.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن دفاعاتها الجوية ردت على الهجمات الإسرائيلية واعترضت بعض الصواريخ الإسرائيلية. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات مع وقوع أضرار مادية فقط بسبب الضربات.

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ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق بالقرب من بلدات في مرتفعات الجولان مع إطلاق صواريخ من الأراضي السورية ، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. استولت إسرائيل على مرتفعات الجولان في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط وضمت الأرض التي تبلغ مساحتها 1200 كيلومتر مربع (460 ميل مربع) في عام 1981 ، وهي خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

وقال الجيش إن ثلاثة صواريخ فقط عبرت إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ، وسقط اثنان منها في أرض مفتوحة واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الثالثة.

وقالت قناة الميادين اللبنانية ، ومقرها لبنان ، إن سرايا القدس ، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران ، تبنت إطلاق الصواريخ.

يوم الخميس ، تم إطلاق أكثر من 30 صاروخًا باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان ، مما أدى إلى ضربات مضادة عبر الحدود من إسرائيل على مواقع مرتبطة بحركة حماس الإسلامية في لبنان وغزة.

وجاءت التبادلات عبر الحدود وسط تصاعد حاد في التوتر بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في أعقاب مداهمات الشرطة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة للمسجد الأقصى في القدس ، والتي أثارت غضبا في أنحاء العالم العربي.

وقالت إسرائيل إن الهدف من العمليات هو طرد مجموعات ممن وصفتهم الشرطة بالمتطرفين الذين تحصنوا في المسجد مسلحين بمفرقعات نارية وحجارة.

لكن المداهمات ، خلال شهر رمضان المبارك ، أثارت ردود فعل غاضبة وقلقًا حتى بين حلفاء إسرائيل للولايات المتحدة ، حيث أظهرت لقطات على الهاتف المحمول من داخل المسجد الشرطة تضرب المصلين.

كان الموقع في البلدة القديمة بالقدس ، مقدسًا لكل من المسلمين واليهود ، الذين يعرفون أنه جبل الهيكل ، نقطة اشتعال منذ فترة طويلة ، لا سيما فيما يتعلق بمسألة تحدي الزائرين اليهود للحظر المفروض على صلاة غير المسلمين في مجمع المسجد.

ساعدت الاشتباكات هناك في عام 2021 في اندلاع حرب استمرت 10 أيام بين إسرائيل وحماس. وقد أيقظت عمليات تبادل إطلاق النار الأخيرة عبر الحدود ذكريات ذلك الصراع.

على الرغم من المخاوف من حدوث مزيد من العنف حول المسجد يوم السبت ، لم ترد تقارير عن اضطرابات خطيرة بين عشية وضحاها.

وقال الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية ، في حادث منفصل ، مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهة في الضفة الغربية المحتلة.

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