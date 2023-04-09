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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مسيرة إيرانية.. إسرائيل تعلن استهداف مقر لشقيق الرئيس السوري بقصف جوي

ضرب مواقع سورية -
ضرب مواقع سورية - أرشيفية

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قصف مقرا تابعا لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد الليلة الماضية.

 

وأضافت القناة 13 الإسرائيلية، أن القصف الإسرائيلي جاء ردا على إطلاق مسيرة إيرانية من سوريا نحو إسرائيل قبل أسبوع.

 

وكان قد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانًا عاجلاً أعلن فيه عن شن ضربات جوية داخل الأراضي السورية وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من هضبة الجولان المحتلة تجاه دولة الاحتلال.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "طائرات حربية أغارت على أهداف في سوريا من بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة ورادار ومواقع مدفعية".

 

وأضاف: "نحمل الدولة السورية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها ولن نسمح بمحاولات خرق سيادتنا".

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إسرائيل تشن ضربات جوية على سوريا

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