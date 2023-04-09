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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الإسكندرية تكرم القراء والمحصلين المثاليين على مستوى المحافظة

حفل تكريم بشركة مياه
حفل تكريم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

كرم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالإسكندرية أبناء المحافظة من القراء والمحصلين المثاليين ضمن مسابقة "القارئ والمحصل المثالى" التي تنظمها إدارة دعم النزاهة بالتعاون مع القطاع التجاري، تفعيلاً لآليات الثواب والعقاب وذلك في إطار إجراءات دعم النزاهة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الاهتمام بتفعيل إجراءات دعم النزاهة.

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شهد حفل التكريم توزيع شهادات التقدير على الفائزين بلقب القارئ المثالي والمحصل المثالي بسبعة فروع تجريبية، وأيضاً لوحات شرف يتم وضعها بالفروع تعبيراً عن تميزهم وليكونوا نموذجاً يحتذى به لزملائهم، وهم:

1- فرع البلد:

القارئ المثالى: علي علي محمد علي

المحصلين المثاليين: محمد عبد الفتاح محمود - ناصر محمد السيد.

2- فرع الإبراهيمية:

القارئ المثالى: كريم مصطفى رزق.

المحصل المثالى: وحيد سيف حسن.

3- فرع المندرة:

القراء المثاليين: محمد إسماعيل السيد- أحمد محمد سلامة.

المحصلين المثاليين: عرفة طاهر - إسلام محمد موسى.

4- فرع أبو قير:

القراء المثاليين: عز العرب يوسف صابر- إسلام يوسف عز العرب.

المحصل المثالى: أحمد حسين السيد.

5- فرع العجمي:

القراء المثاليين: أحمد علي بكر- محمد كريم محمد.

المحصلين المثاليين: عادل سعيد أنور- محمد فتحي عبد الغني.

6- فرع العامرية:

القراء المثاليين: حسن أحمد محمد- محمد عبده السيد.

المحصلين المثاليين: محمد جمال أحمد الجريتلي- عمرو عبد الله محمد.

7- فرع النوبارية:

القراء المثاليين: وليد بشير محمد إبراهيم- أحمد عبد الجيد سيد.

المحصلين المثاليين: أحمد طه أحمد- محمود محمد الهادي.

وأشاد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بمجهود العاملين بأقسام التحصيل وقراءة العدادات، مؤكداً على حرص الشركة على توفير أحدث الوسائل التكنولوجية لتسهيل عمليات القراءة والتحصيل كتوفير أجهزة الهاند هيلد، كما أكد حرص الشركة على النهوض بمستوى الآداء من خلال تشجيع وتبنى العناصر المتميزة والكفاءات .

وأشار جابر إلى أن تقييم القارئ والمحصل المثالى يتم تحديده عن طريق معايير موضوعية محددة مسبقاً تقيم الجوانب الوظيفية كأسلوب التعامل مع العملاء، ومعدلات الشكاوى الواردة، وتحقيق المستهدف بالإضافة إلى الجوانب الشخصية كالتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين، ويت الإعلان عن تلك المعايير بالفروع مسبقاً لضمان مبدأ الشفافية.

حضر التكريم الدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجارى، ويسر صلاح مدير عام شئون مجلس الإدارة وفريق عمل إدارة دعم النزاهة.

جدير بالذكر أن برنامج دعم النزاهة هو إحدى البرامج المطبقة ضمن مشروع برنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (NDWM-GIZ) المطبقة فى مصر.

 

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