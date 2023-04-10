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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم 19 رمضان

لقاءات دينيه في مساجد
لقاءات دينيه في مساجد محافظة شمال سيناء

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء،  اليوم الإثنين ، التاسع عشر ، من أيام شهر رمضان المبارك،  حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبرى..حيث يوجد 3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين  داخل المحافظة، بينما يوجد فارق نحو  9 دقائق عن القاهرة الكبرى، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب  اليوم الساعة 6:19 دقائق. 

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة  شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ،  موعد انطلاق مدفع الإفطار وأداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال. 
 

أذان المغرب: 

ويحين موعد أذان  المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين ، التاسع عشر  من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:10 مساءا، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد  غرب العريش 6:13 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:8 مساءا ورفح سيناء 6:7 دقيقة. 


و تقدم مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني"   بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،  تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء.
 

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سيناء آذان المغرب رمضان مدن

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