توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم 19 رمضان

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين ، التاسع عشر ، من أيام شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبرى..حيث يوجد 3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين داخل المحافظة، بينما يوجد فارق نحو 9 دقائق عن القاهرة الكبرى، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:19 دقائق.



ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ، موعد انطلاق مدفع الإفطار وأداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.





أذان المغرب:



ويحين موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين ، التاسع عشر من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:10 مساءا، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:13 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:8 مساءا ورفح سيناء 6:7 دقيقة.





و تقدم مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء.

