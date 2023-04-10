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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار هبوط أسعار الذهب عالميا

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بواحد في المئة عالميا، لما دون الألفي دولار اليوم الإثنين، وذلك بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل،حسبما أفادت رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1992.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت غرينتش.

 وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة إلى 2007.80 دولار.

وقال "هاريش في"رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار تتراجع بسبب “جني الأرباح على خلفية توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي وما أعقبه من تقرير يوم الجمعة الذي أظهر نموا قويا في الوظائف في الولايات المتحدة إلى جانب استقرار الدولار”.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة للمشترين في الخارج.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بواحد في المئة إلى 24.75 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1000.78 دولار وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1464.79 دولار.

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