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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم أسوان تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عبد الكريم لطفى وكيل
عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عدة اجتماعات عبر "الفيديو کونفرانس" بمديري الإدارات الخمس ومديرى المدارس بالمراحل التعليمية الثلاث والتطوير التكنولوجى والشئون المالية لمتابعة آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى ستنطلق فى ٦ مايو المقبل .

وتناول الاجتماع عدة نقاط منها ضرورة إنتهاء جميع المعلمين من شرح مناهج الفصل الدراسى الثانى حسب الخطط الزمنية المعتمدة للمناهج وبيان الأجزاء المخصصة للإطلاع فى مناهج صفوف النقل.

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الامتحانات 

وأكد عبد الكريم لطفى على الموجهين وواضعى الأسئلة بالالتزام بكافة ضوابط الورقة الامتحانية والتعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن ، ومراعاة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب والتدرج فى مستوى الأسئلة ، وسلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة مع تحري الدقة التامة عند اختيار فقرات الأسئلة والالتزام بالأجزاء المقررة فقط لكل فصل دراسى ، ومراجعتها لغوياً وفنياً ، ومطابقة نماذج الإجابة مع الأسئلة. 

وفى نهاية الإجتماع أكد لطفى على حرص المديرية على إستكمال التجهيزات والاستعدادات للامتحانات وتكامل الجهود لتوفير مناخ صحى وآمن للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة ، متمنياً دوام التوفيق للجميع .

وكان قد عقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعا بموجهى عموم المواد بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد عبد الدايم مدير إدارة التعليم الثانوى، وتوفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى. 

وشهد الإجتماع مناقشة الكتاب الوارد من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بالوزارة بخصوص تجهيز الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية ، وللمواد الأساسية المعنية بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 للصفين الأول والثانى الثانوى.

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جهود تعليمية

وقد استهل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنبيه على الموجهين الأوائل بالإدارات بوضع امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بنظام البوكليت، كما تم بالفصل الدراسي الأول بنسبة 85 ٪ إلكترونى ، 15 ٪ ورقى ، طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة (المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى) على أن تراعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب، ويتم تسليم الإمتحانات الالكترونية على فلاشة إلى قسم التطوير بالإدارة بداية من الأحد وحتى الخميس القادم كحد أقصى قبل أسبوعين من الامتحانات وفقاً للتعليمات الواردة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الإمتحان سيكون موحداً على مستوى الإدارات، وأن طباعة الامتحان الورقى ستتم من خلال الإدارات التعليمية بعد مراجعة الموجه الأول للنموذج الورقى المعد للطباعة ومطابقته بالالكترونى .

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