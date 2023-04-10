أخبار الفن.. هالة صدقي تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة .. ضرب نار ينافس على الأعلى مشاهدة بعد إزاحة الكبير

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشفت الفنانة هالة صدقى تفاصيل صادمة عن الحلقات المقبلة من مسلسل “جعفر العمدة” عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وكتبت هالة صدقى:" صفصف بتبعت احلي تحية لأهل عزبة النخل وأهل المطرية والسيدة وعزبة دنقل والسكاكيني وميت عقبة وبولاق علي وقفتكم معایا یا رجاله ، جعفر هيطلع هيجيب حقي وحق سید ، نخليكم لعوزه".

سهرة طرب رمضانية يقدمها الفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر المقامة خلال الشهر المعظم وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاربعاء 12 ابريل على المسرح الكبير وتتضمن نخبة مختارة من اعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد ، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات , حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى وغيرها الى جانب مختارات من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها .

وفى التاسعة مساء تعقد على المسرح الصغير ندوة ثقافية تتناول السيرة الهلالية وتستضيف الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الدكتور خالد عبد الحليم ابو الليل

تمكن مسلسل ضرب نار من إحداث تقدم كبير في قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر عبر منصة watch it .

حيث يحتل مسلسل ضرب نار حاليا المركز الثاني في قائمة المسلسلات الأعلي مشاهدة في مصر عبر منصة watch it ، بعدما كان يتواجد في المركز السادس خلال الأيام الماضية .

وأزاح مسلسل ضرب نار مسلسل الكبير من المركز الثاني بعدما كان يتصدره علي مدار الاسبوع الماضي ، لينافس بذلك مسلسل جعفر العمدة علي الصدارة .