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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالأسماء.. رئيس الحركة الوطنية يعلن تعيين أمناء للحزب في 20 محافظة

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي تعيين امناء للحزب في 20 محافظة وذلك في اطار إعادة تطوير وهيكلة الحزب عقب انتخابه رئيساً للحركة الوطنية المصرية لمدة اربع سنوات قادمة خلال المؤتمر العام الذي انعقد مطلع الشهر الماضي.

وجاءت موافقة رئيس الحركة الوطنية المصرية بناء علي مذكرة عرض تقدم بها الدكتور احمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام، شملت الأسماء المرشحة لشغل موقع الأمين العام للحزب بكل محافظة علي حدة.

وجاء نص خطاب الامين العام لرئيس الحزب كالاتي: 
السيد اللواء / رءوف السيد على رئيس الحزب .. تحية طيبة وبعد .. إيماء الى تكليف سيادتكم لنا بإعادة تشكيل الأمانة العامة للحزب وكذلك أمناء الحزب بالمحافظات .. لذا نتقدم لسيادتكم بإقتراحنا بتشكيل أمناء الحزب بالمحافظات . 
لذا نرفع الأمر لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه سواء بالموافقة أو التنبيه بإجراء أى تعديلات ترونها على التشكيل المقترح .

- القرار رقم 12 والقانون 40

كما جاء نص القرار الذي حمل رقم 12 لسنة 2023 كالاتي : بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ٧٧ وتعديلاته ، وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب - وبناء على تكليف رئيس الحزب لنا بإعادة اختيار أمناء الحزب بالمحافظات ، وبعد عرض التشكيل المقترح على رئيس الحزب وموافقته على التشكيل .

تقرر الآتي: 
أولا : يتم تعيين السادة الآتى أسماؤهم بعد أعضاء بالأمانة العامة للحزب وأمناء للحزب بالمحافظات التالية:
إسلام ابراهیم ابراهیم زیدان أمين الحزب بمحافظة بورسعيد . 
مدحت فوزى عبده الفيومي أمين الحزب بمحافظة الدقهلية . 
جمال الحسينى محمد الفقى أمين الحزب بمحافظة الغربية .

احمد عبدالعليم عطية الهلباوى أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية .
طارق عبد الرؤوف جعفر ابراهيم أمين الحزب بمحافظة المنوفية. 
طارق رفعت محمد رشوان أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ .

أحمد عادل احمد علی کمالی أمين الحزب بمحافظة السويس . 
عمرو محمد محمدين أحمد أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية . 
أشرف مطاوع محمد مطاوع أمين الحزب بمحافظة دمياط .

منصور عبدالمحسن منصور على أمين الحزب بمحافظة الشرقية .
بلال سید احمد زينهم أمين الحزب بمحافظة مرسى مطروح .
أحمد شوقى محمد الشاويش أمين الحزب بمحافظة البحيرة .

محمد عبد التواب معوض ابو النور أمين الحزب بمحافظة الفيوم . 
حمدي محمد عزت عبد الحليم دنقل أمين الحزب بمحافظة قنا  . 
وجيه عبدالله حسین احمد أمين الحزب بمحافظة الأقصر . 
صلاح احمد السيد عبد المجيد أمين الحزب بمحافظة المنيا .

حسام الدين مصطفى ابراهيم أمين الحزب بمحافظة أسيوط .
سلطان أحمد عباس سلطان أمين الحزب بمحافظة سوهاج .
مجدی محمد حسانين محمد أمين الحزب بمحافظة أسوان . 
عماد حمدى حسن مصلحی أمين الحزب بمحافظة الجيزة.

رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد علي المؤتمر العام قانون الأحزاب السياسية لائحة النظام الأساسي للحزب

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