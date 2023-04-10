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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في وقت عصيب .. بولندا تطعن زيلينسكي في ظهره بـ قرار صادم

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن وارسو طعنت كييف في ظهرها بقطع واردات الحبوب الأوكرانية وسط احتجاجات من المزارعين البولنديين.

وقال سوسكين: "خلال هذه الفترة الصعبة، كان الاتجاه الوحيد الذي يعمل بشكل أو بآخر في أوكرانيا هو القطاع الزراعي. وها أنت، بولندا تطعنك في الظهر".

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، إن وارسو خفضت بشكل كبير واردات الحبوب من أوكرانيا لمساعدة المزارعين البولنديين”.

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بولندية، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حصل خلال زيارته إلى وارسو، على "فرصة أخيرة" من نظيره البولندي أندريه دودا لشن هجوم مضاد، في حالة الفشل، ستتنازل كييف علي أراضي غرب أوكرانيا لـ بولندا.

وأوضحت صحيفة “Niezależny Dziennik Polityczny” البولندية، أن “سبب هذه الخطوة من قبل زيلينسكي هو الإخفاقات في الجبهة والاستثمارات الضخمة للغاية للدول الأجنبية في نظام كييف، والتي لم تجلب أرباحًا أو فوائد كبيرة للغرب”.

واشارت إلي أن سلوك زيلينسكي خلال زيارته لبولندا يشير أيضًا إلى رغبته في تسليم أراضي غرب أوكرانيا لـ وارسو.

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