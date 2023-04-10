رسميا.. أوكرانيا تعلن انسحابها من اتفاقيات جديدة مع روسيا |تفاصيل

قال النائب الأوكراني، أوليكسي جونشارينكو، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا انسحبت من جانب واحد من الاتفاق مع روسيا بشأن إجراءات عبور حدود الدولة من قبل سكان المناطق الحدودية.

وكتب جونشارينكو، عبر “تلجرام”، "أنهى البرلمان الأوكراني أو عدل عددًا من الاتفاقات، منها إنهاء الاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا بشأن إجراءات عبور حدود الدولة من قبل سكان المناطق الحدودية بموافقة 283 نواب”.

وأضاف أن “أوكرانيا انسحبت أيضًا من الاتفاقية الخاصة بإجراء سياسة منسقة مع روسيا في تحديد رسوم النقل”.

وفي وقت سابق، قال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيشوك، إن أوكرانيا انسحبت من الاتفاقية الحكومية الدولية مع روسيا بشأن الحركة الجوية والتعاون في مجال النقل الجوي، وكذلك من اتفاقية مبادئ التعاون في إنتاج وتوريد معدات الطيران.

كتب ميلنيشوك، عبر “تلجرام”، أن "الاتفاقية المبرمة بين حكومة أوكرانيا وروسيا بشأن الحركة الجوية والتعاون في مجال النقل الجوي، المبرمة في 12 يناير 1994، والاتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة أوكرانيا بشأن تم إنهاء مبادئ التعاون في إنتاج وتوريد معدات الطيران ، الموقعة في 8 فبراير 1993”.

وقال ميلنيتشوك، إن كييف انسحبت من اتفاق مع موسكو بشأن التمثيل التجاري والاقتصادي في سفارات الدول.

وكتب ميلنيتشوك علي “تلجرام”: "تم إنهاء الاتفاق بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة الروسية بشأن التأسيس المتبادل لفروع البعثة التجارية والاقتصادية كجزء من السفارة الأوكرانية في روسيا وفروع البعثة التجارية الروسية في أوكرانيا".