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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب منتخب مصر السابق: كولر يطلب التركيز على التعاقد مع مهاجم أجنبي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن أن موقف كولر من التعاقد مع أحمد شريف وأحمد لاعب فاركو عاطف لاعب فيوتشر.


وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: خاص.. كولر يتحفظ على التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فاركو وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر.. ويطلب التركيز على ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي ".

 

يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز، اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، على استاد القاهرة الدولي، بنهائي كأس مصر 2021-2022.

 

ويسعى النادي الأهلي لفرض هيمنته على البطولات المحلية خلال هذا العام بعد اقترابه من حسم لقب الدوري، والفوز بكأس السوبر المحلي للعام الماضي.

 

ويسعى نادي بيراميدز البالغ عمره 6 سنوات، يسعى لضم بطولته الأولى على الإطلاق، وذلك على حساب النادي الأهلي.

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