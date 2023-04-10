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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العملية والتمثيل | خالد الصاوي يكشف لأول مرة تفاصيل عن حياته الخاصة

الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي

كنت خايف بعد العملية مقمش علي رجلي في التمثيل تاني  
شفت فيلم مطار الحب فكان نفسي اطلع طيار
حبيت التمثيل بس هو عمره ما حبني

في عمر الستين نظرياً المفروض ابقي اعقل من كده 

 

أطلق الفنان خالد الصاوي، عدة تصريحات مهمة في لقاء مع الإعلامية منى عبد الغني ، مقدمة برنامج أنا والقناع، المذاع عبر قناة الحياة، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

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خالد الصاوي: في عمر الستين نظريا المفروض أكون أعقل عن كده

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، وبدايته في مجال الفن، مشيرا إلى أنه يعشق التمثيل بشدة.


وأضاف خالد الصاوي، في حوار مع الإعلامية منى عبد الغني، مقدمة برنامج أنا والقناع، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن مؤخرا أجريت عملية جراحية، متابعا أنه كنت خايف بعد العملية  مقومش علي رجلي في التمثيل تاني.

يكشف الصاوي خلال الحلقة عن الأقنعة التي يستخدمها ليختبئ خلفها في مواقف مختلفة، ويتحدث عن الأعمال التي لو عاد الزمن به لن يخوضها مجددا، ويكشف المزيد من الأسرار عن حياته الشخصية وأصعب مراحل مر بها خلال أزماته الصحية التي مر بها.


كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، وبدايته في مجال الفن، مشيرا إلى أن يعشق التمثيل بشدة.


وأضاف خالد الصاوي، في حوار مع الإعلامية منى عبد الغني، مقدمة برنامج أنا والقناع، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن في عمر الستين نظرياً المفروض ابقي اعقل من كده.

يكشف الصاوي خلال الحلقة عن الأقنعة التي يستخدمها ليختبئ خلفها في مواقف مختلفة، ويتحدث عن الأعمال التي لو عاد الزمن به لن يخوضها مجددا، ويكشف المزيد من الأسرار عن حياته الشخصية وأصعب مراحل مر بها خلال أزماته الصحية التي مر بها.


كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، وبدايته في مجال الفن، مشيرا إلى أن يعشق التمثيل بشدة.


وأضاف خالد الصاوي، في حوار مع الإعلامية منى عبد الغني، مقدمة برنامج أنا والقناع، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن شفت فيلم مطار الحب فكان نفسي اطلع طيار.


وتابع الفنان خالد الصاوي، أن حبيت التمثيل بس هو عمره ما حبني.

يكشف الصاوي خلال الحلقة عن الأقنعة التي يستخدمها ليختبئ خلفها في مواقف مختلفة، ويتحدث عن الأعمال التي لو عاد الزمن به لن يخوضها مجددا، ويكشف المزيد من الأسرار عن حياته الشخصية وأصعب مراحل مر بها خلال أزماته الصحية التي مر بها.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكوميديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة   cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.
 

خالد الصاوي اخبار التوك شو الإعلامية منى عبد الغني برنامج أنا والقناع الفنان خالد الصاوي

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