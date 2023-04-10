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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"سيول الخير" تجري في أودية "ميعر وإسلا" بمدينة طور سيناء

سيل ميعر
سيل ميعر

شهدت منطقة طور سيناء جريان “سيول الخير” في أودية ميعر و اسلا، كما شهد طريق دهب سيل صغيرا  عند مطلع " النصب التذكاري اليهودي ".

و أعلنت الوحدة المحلية بالطور حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث سيول خلال الساعات المقبلة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن المدينة تعرضت لسيل في وادي ميعر، وأخر في وادي إسلا، وكليهما متوسط الشدة، وسارا في مجراهما  الطبيعي، دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو المنشآت.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن حالة الطقس غير مستقرة بالمدينة، نتيجة نشاط الرياح المحملة بالرمال، وهذه الرمال تكون شديدة على بعض المناطق بالطرق الرئيسية، لذا جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح أن جميع الطرق الرئيسية بالمدينة، والطرق الدولية التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة مفتوحة وتسير بها حركة المرور بشكل طبيعي.

وضربت مدن محافظة جنوب سيناء اليوم، رياح شديدة تجاوزت سرعتها الـ30 كيلو متر في الساعة، محملة بالأتربة والرمال الخفيفة، وأصدرت المحافظة بيانًا حذرت فيه مرتادي الطرق الدولية  بتوخي الحذر والحيطة والتأني في قيادة السيارات،  نتيجة لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالرمال، ونسبة الرؤية التي لا تتعدي الـ 100متر، مع وجود تراكمات للرمال علي جانبي الطرق ببعض المناطق، إضافة إلى تكثيف  الحملات المرورية على الطرق الدولية والداخلية للحد من السرعة، حرصا على سلامة مرتادي الطرق.

سيول ميعر

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سيول الخير طور سيناء دهب ميعر اسلا

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