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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لاتهامهما بقتل الزوج.. إحالة أوراق نقاش وربة منزل بكفر الشيخ للمفتي

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قرَّرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، إحالة أوراق نقاش وربة منزل، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في جواز النطق بالحكم بإعدام المتهمين، وحددت المحكمة جلسة الخميس الموافق 13 أبريل الجاري للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، أمين سر الجلسة.

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وترجع أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، بقيام «علاء الدين.ع»، 30 سنة، نقاش، ويقيم بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، و«نيرة.ج»، 33 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، بتاريخ 30 إبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه «حسني.ا.»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كما تبين من أوراق القضية، أن المتهم الأول بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا أبيض محل الاتهام الثاني وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاءه لتوصيله لوجهة أرادها وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقته استدرجه إلى مكان ناءٍ غير مطروق وما أن شاهده منفردًا عاجله طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، فيما وجه له تهمة  إحرازه سلاحًا أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني.

كما تبين، أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجرم محل الاتهام الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة وذلك بأن وسوست له بقتله وما أن لقى قبولها حتى خططت ودبرت له ومعه على كيفية قتل المجني عليه وساعدته بأن أقنعت المجني عليه بلقائه رغم تعبه مما سهل له مشاهدته وطعنه بسلاحه الأبيض دون مقاوم منه مزهقًا روحه.

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