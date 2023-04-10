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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجهر 19.. عودة عمرو سعد إلى مصر وميدا يطلق نولا

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل “الأجهر” عودة مصطفى الأجهر ”عمروسعد" إلى القاهرة بعدما وزع على أهالي كينيا 2 مليون دولار.

ويعود مصطفى الأجهر إلى القاهرة ومعه مبلغ يقدر ب 16 مليون دولار .

ومن ناحية أخرى رفض الويشى العودة إلى مصر مع مصطفى الأجهر.

كما شهدت أحداث الحلقة 19 حدث مؤثر للدكتورة نهلة “درة” ووالدها “محمد التاجى”عن حبه للحارة ولمنزله داخلها ومن الصعب عليه أن ينتقل للعيش في أحد الفنادق بعيدًا عنه، لتخبره بأنها فرصة جاءت لتتقدم في شغلها ومن الصعب أن ترفضها، وتبدأ في اقناعه حتى يقبل.

يعرض مصطفى الأجهر على أدهم الحوت الأحجار التي جاء بها من كينيا، وينبهر بها، ويطلب منه استبعاد عصران من الاتفاق الواقع بينهم.

ويعود ميدا إلى القاهرة مع مصطفى الأجهر ويطلق نولا بعد تجاوزها في حقه أمام أهل الحارة.

جدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرون، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشة ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

 

ناهد السباعي وفاء عامر عمرو عبد الجليل سارة سلامة عمرو سعد مسلسل “الأجهر”

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