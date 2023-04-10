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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ستهم الحلقة 19..وفاة ابن نجاة شقيقة روجينا بسبب أنانية سلوى عثمان

مسلسل ستهم
مسلسل ستهم

تصاعدت جرعة التشويق والإثارة في مسلسل ستهم الحلقة 19، بطولة النجمة روجينا، خاصة بعد وفاة ابن نجاة الشخصية التي تقدمها الفنانة نانسي صلاح، شقيقة ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا، وذلك بسبب أنانية سعدات الشخصية تقدمها الفنانة سلوى عثمان.

وحدث ذلك بعدما رفضت قيام نجاة "نانسي صلاح" بإرضاع ابنها بعد والدته، حيث قامت هي وزوجها رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، بالاتفاق معها على كتابة ابنها في السجل المدني، بأسمه واسم سعدات، وخوفا من إفشاء السر رفضت سعدات، قيام نجاة بإرضاع ابنها، مما تسبب في وفاته في النهاية.

بدأت الحلقة الـ19 بذهاب رماح "جهاد سعد" إلي الدكتور حماد الشخصية التي يجسدها الفنان جميل برسوم، لمحاولة إنقاذ ابن نجاة، لرفضة الرضاعة من أي سيدة أخرى غير والدته نجاة، مما جعل رماح يبحث عن نجاة ولكنه لم يجدها، وحينما عملت ذهبت على الفور إلى منزل رماح ولكنها وجدت ابنها قد فارق الحياة، وانفعلت على رماح بشكل شديد لما فعله.

وأبدعت نجاة "نانسي صلاح" في تقديم مشاهد الحسرة والحزن والألم والعتاب لنفسها على ما فعلته ووافقت عليه من بيع ابنها لشقيقها رماح"جهاد سعد"، ببراعة تعتصر القلوب، من تطويع كل حواسها ومشاعرها وأحاسيسها في التعبير عن هذه المشاعر لتخدم المشهد بشكل بارع تحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز.

كما شهدت أحداث الحلقة، أيضا مباراة تمثيلية بين نجاة "نانسي صلاح"، وزوجها عجبي " أحمد الرافعي"، في لحظة عتاب عجبي على نجاة، بإعطاء ابنها لشقيقها رماح "جهاد سعد" من أجل تربيته، ليستمر في إعطاء المال لهم، ويصرف عليها هي وأبنائها الثلاث، ويلومها على ابنها، في حين تلقى اللوم عليه بسبب إهماله منزلهم، والعمل مع الشيخ ياسين التهامي في الموالد، وأنه يتركهم بالشهور، وعدم توليه المسئولية والصرف عليهم، في مواجهة رائعة اختلطت فيها المشاعر و قدم كلا من نانسي صلاح والرافعي المشهد ببراعة تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

 

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك في البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل “ستهم” هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل. 

مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
مسلسل ستهم الحلقة 19
ستهم مسلسل ستهم مسلسل ستهم الحلقة 19 روجينا جهاد سعد سلوي عثمان

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