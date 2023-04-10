عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب توقعات زيادة الفائدة 25 نقطة.. ارتفاع في أسعار الدولار عالميا اليوم

الدولار
الدولار

ارتفع مؤشر أسعار الدولار، اليوم الاثنين، مقابل 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار، بنسبة 0.5% ليصل إلى 102.6 نقطة ليسجل أكبر مكاسب يومية في أكثر من أسبوعين.

وجاء ارتفاع مؤشر الدولار بسبب توقعات برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى 74% مقابل توقعات بنسبة 26% فقط لتثبيت معدل الفائدة ضمن نطاق 4.75% و 5% في اجتماع شهر مايو المقبل.

وزادت التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بعد بيانات الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة الماضي والذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 236 ألف وظيفة خلال مارس منخفضاً بشكل طفيف عن التوقعات التي كانت تشير إلى 239 ألف وظيفة.

كما أظهرت البيانات الأمريكية، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ 3.6% في شهر مارس الماضي، بما يتوافق مع التوقعات.

ومن المرجح أن يؤدي معدل البطالة المنخفض تاريخياً في الولايات المتحدة وارتفاع الأجور إلى إبقاء الفيدرالي الأمريكي على سياسته التشددية في رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

سلاح جديد.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يستهدف الروس على «فيسبوك»

زيادة في الوظائف... الفيدرالي الأمريكي يقترب من رفع الفائدة من جديد

الدولار أسعار الدولار رفع الفائدة الفيدرالى الامريكى الاقتصاد الامريكى الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

لاعب الزمالك السابق : الأهلي خلع من كهربا

موضوعات متعلقة

زيادة في الوظائف... الفيدرالي الأمريكي يقترب من رفع الفائدة من جديد

هل يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة آخري في مايو القادم؟

تدخل الفيدرالي الأمريكي.. تحرك عاجل من إدارة بايدن لمنع انهيار البنوك

تعزيز معايير رأس المال.. تحذير عاجل من الفيدرالي الأمريكي بشأن أزمة البنوك

تذبذب وارتباك.. كيف أثر رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة على أسعار الذهب؟

ترشيحاتنا

اليوبيل الفضي لجهاز تنظيم الاتصالات.. كود يعطي دقائق وانترنت مجانا.. تعرف عليه

السعودية .. تدشين أول مسجد ذكي في مكة المكرمة | شاهد

نشاط رياح وأجواء باردة هذه الليلة.. وأمطار رعدية بعدة مناطق غدا| الطقس

بسبب توقعات زيادة الفائدة 25 نقطة.. ارتفاع في أسعار الدولار عالميا اليوم

أسباب مشاهدة الشباب للأفلام الإباحية .. مصطفى حسني يكشف 3 أمور

VAR يحرم الأهلي من ركلة جزاء أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول حبة واحدة من القراصيا على الإفطار.. النتيجة ستدهشك

مسلسل ستهم الحلقة 19..وفاة ابن نجاة شقيقة روجينا بسبب أنانية سلوى عثمان

بسبب البنطلون.. 5 صور لـ وداد جعفر العمدة تضعها في مأزق

بعد ضبط طحينة ببودرة السراميك.. كيف تعرف الفرق بين الأصلية والمغشوشة؟| كارثة

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ