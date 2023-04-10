بسبب توقعات زيادة الفائدة 25 نقطة.. ارتفاع في أسعار الدولار عالميا اليوم

ارتفع مؤشر أسعار الدولار، اليوم الاثنين، مقابل 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار، بنسبة 0.5% ليصل إلى 102.6 نقطة ليسجل أكبر مكاسب يومية في أكثر من أسبوعين.

وجاء ارتفاع مؤشر الدولار بسبب توقعات برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى 74% مقابل توقعات بنسبة 26% فقط لتثبيت معدل الفائدة ضمن نطاق 4.75% و 5% في اجتماع شهر مايو المقبل.

وزادت التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بعد بيانات الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة الماضي والذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 236 ألف وظيفة خلال مارس منخفضاً بشكل طفيف عن التوقعات التي كانت تشير إلى 239 ألف وظيفة.

كما أظهرت البيانات الأمريكية، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ 3.6% في شهر مارس الماضي، بما يتوافق مع التوقعات.

ومن المرجح أن يؤدي معدل البطالة المنخفض تاريخياً في الولايات المتحدة وارتفاع الأجور إلى إبقاء الفيدرالي الأمريكي على سياسته التشددية في رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.