سلاح جديد.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يستهدف الروس على «فيسبوك»

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع المواطنين الروس بتقديم معلومات حساسة حول أنشطة سلطات بلادهم، حسبما أفادت قناة “فوكس نيوز”.

ونقلت قناة “فوكس نيوز” عن مصدر قوله إنه على الرغم من أن المكتب عرض إعلانات تستهدف الروس في الماضي، فقد قرر هذا العام أن 'الفيديو كان أكثر فعالية'.

ويشجع موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الروس الراغبين في تقديم معلومات لزيارة المكتب الرئيسي للمكتب في واشنطن، أو الاتصال بالخط الساخن لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو لإرسال رسالة عبر الإنترنت.

كثفت الولايات المتحدة جهودها لتجنيد المخبرين في السنوات الأخيرة حيث اندلعت موسكو وواشنطن في خلاف دبلوماسي بشأن أوكرانيا.

في عام 2019، نشر المكتب سلسلة من الإعلانات على “فيسبوك”، لإقناع المواطنين الروس بتقديم معلومات حساسة حول أنشطة سلطات بلادهم، على الرغم من أن هذه الرسالة، المكتوبة باللغة الروسية، تحتوي على أخطاء مطبعية.

وفي عام 2020، تضمنت حملة مكتب التحقيقات الفيدرالي على الإنترنت التي استهدفت المخبرين الروس المحتملين صورًا للممثل والمغني السوفيتي الشهير فلاديمير فيسوتسكي.

في غضون ذلك، تنشر وكالة المخابرات المركزية وظائف شاغرة للأشخاص الذين يتحدثون الروسية.