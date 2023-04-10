عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البروفه والتحرش.. عقوبات تصل لـ 6 شهور سجنا وغرامة تنتظر ترزي بالقاهرة

تحرش
تحرش

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش الجنسي وذلك بعد واقعة التحرش بطالبة جامعية داخل البروفة المخصصة لقياس الملابس من جانب ترزي ملابس نسائية بمنطقة التجمع الأول، حيث قام المتهم حسب أقوال المجني عليها بملامسة جسدها أثناء تواجدها في البروفة الخاصة بقياس الملابس.

ويستعرض موقع صدي البلد، أبرز عقوبات التحرش حال ثبوت الجريمة وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى: 

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

التحرش قانون العقوبات الاتصالات التجمع الاول التحرش الجنسي السجن المشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

ترشيحاتنا

بعد 3 أيام.. صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادات الجديدة

بتقابل صاحبها هناك.. الداخلية تكشف حقيقة تعدى 3 اشخاص على فتاة بالسويس

علي عكس التيار الأوروبي.. بلغاريا تصدر قرارا جديدا بشأن إمداد أوكرانيا بـالدبابات

قرار عاجل من السعودية بشأن الدراسة بعد سوء الأحوال الجوية

قناة إيطالية تشيد بمصر: الوجهة السياحية المفضلة لدى العديد من الجنسيات.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس يوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها

طريقة عمل البسبوسة المصرية

ابن طليقها بعت لابنتها صور مش لطيفة..5 إطلالات لـ رانيا يوسف تثير الجدل

تناول حبة واحدة من القراصيا على الإفطار.. النتيجة ستدهشك

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ