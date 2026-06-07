نسب من الإعلانات والبث وعقود الرياضيين .. تمويل مستدام لصندوق الأبطال بالقانون الجديد

يعتمد الصندوق المنصوص عليه في مشروع قانون إنشاء "صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين" على منظومة تمويل متكاملة تتنوع بين التبرعات والرسوم والنسب المقررة على الأنشطة الرياضية المختلفة.

ويهدف مشروع القانون إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة رعاية الأبطال الرياضيين، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة وآليات دعم مؤسسية تضمن استقرارهم المعيشي، وتعزز من قدرتهم على الاستمرار في تحقيق الإنجازات الرياضية

مصادر تمويل متعددة للصندوق

وحدد مشروع القانون في المادة (3) مصادر تمويل متعددة للصندوق، تشمل الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والتبرعات والهبات والوصايا، إلى جانب نسبة 1% من عقود بث المباريات والمسابقات الرياضية، و1% من عقود اللاعبين المقيدين بالاتحادات الرياضية، و2% من عقود الدعاية والإعلان، و3% من عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، و2% من عقود المدربين، و1% من عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، و1% من عقود تنظيم المباريات، و1% من رسوم ترخيص شركات الاستثمار الرياضي.

كما تضمنت الموارد 5% من الإعانات أو النسب المقررة قانونًا التي تخصصها الشركات لصالح الأندية التابعة لها، و5% من مبالغ التكريم التي تصرفها وزارة الشباب والرياضة للاعبين، بالإضافة إلى فرض رسوم مباشرة تشمل 5 جنيهات على كل تذكرة مباريات، و5 جنيهات من اشتراكات الهيئات الشبابية، و15 جنيهًا من اشتراكات الأندية الرياضية، و5 جنيهات من رسوم قيد الطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي، و10 جنيهات من رسوم قيد طلاب الجامعات والمعاهد، و15 جنيهًا من رسوم إصدار كارنيهات اللاعبين بالاتحادات الرياضية.