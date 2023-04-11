رسالة خاصة من القيعي لـ رمضان صبحي بعد التتويج الأهلي بالكأس

أعرب المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي دائمًا على مر الأجيال لديه لاعبين تتوج بالالقاب، والفريق لازال لديه تحديات كثيرة، لأن الحفاظ على القمة صعب للغاية".

وأضاف: "لم أتحمل مشاهدة المباراة على الهواء مباشرة، ودائما اتابع المباريات من بعيد، وبعد الفوز بها أجلس لمشاهدتها من جديد، منعًا للانفعال والتوتر".

وواصل: "لاعبو الأهلي بدأوا يستعيدوا مكانة الفريق بعد نتائج الموسم الماضي الذي حدث فيه أمور غريبة وغير منطقية، لدينا مدرب جيد وهو مارسيل كولر الذي يتميز بالهدوء وجميعًا ندعمه بقوة، أيضا عودة الجماهير شيء إيجابي، ونريد رؤيتهم في المدرجات".

وأكمل: "لدينا خطة واضحة في النادي الأهلي، هناك البعض يحرك الأمور إعلاميا ضد النادي، هناك خطابات مزورة يتم ارسالها إلى جهات معينة، ومستاء مما يحدث في بعض الأمور".

وزاد: "أقول لرمضان صبحي ربنا معاك كان مخطط لك أمور أفضل من جانب النادي الأهلي وجماهيره، فهو واحد من المواهب في جيله، وتواجد وسط عائلة أهلاوية ورحيله كان مفاجأة بالنسبة له، والمفاجأة الأكبر كانت في سيناريو رحيله بهذا الشكل، حزين لرحيل رمضان عن النادي".

وأكمل: "لست محتاج لإثبات شئ، وانفعالك الدائم وحماسك بهذا الشكل سيبعدك تماما عن المستوى المعهود، وميراث النادي الأهلي هو من يحكم عودة رمضان صبحي، لا أحد يستطيع الاقتراب منه".

وتابع: "اطمئن جماهير الأهلي وأؤكد لهم أن إدارة النادي تفكر فيما يشغلهم ويتحدثون عنه، لكننا نقوم بخطوات مدروسة، ولن تنفصل إدارة النادي عن مصالح الجماهير ونريد دائما أن نكون سابقين الجميع بخطوات في أي ملفات".

وأتم: "نتعامل مع ملف الصفقات بشكل احترافي، ونخطط للأمور بطريقة معينة، وجميع اللاعبين تحصل على الأموال وأيضا تتوج بالبطولات، وهناك أيضا في ملف الصفقات منافسة كبيرة ووكلاء لاعبين، وأبارك للجماهير واطمئنوا ولن ندخر جهدًا لإسعادكم لكن الأمور ليست سهلة".