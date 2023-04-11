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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس داخل مخزن المراتب السبب .. كواليس حريق عقار ميدان فيكتوريا بشبرا

لحظة اشتعال النيران
لحظة اشتعال النيران

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة سكان عقار سكني بميدان فيكتوريا بمنطقة شبرا من كارثة محققة، بعد اندلاع حريق هائل اسفل العقار وامتد لواجهه الشقق.

النيران التهمت مخزن المراتب وواجهه عدد من الشقق

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة بنشوب حريق أسفل عقار سكني بميدان فيكتوريا بمنطقة شبرا مصر.

على الفور تم توجيه ٦ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ ، وتبين أن النيران نشبت داخل مخزن المراتب بالطابق الأرضي بالعقار ويرجح أن يكون نتيجة ماس كهرباء بالمخزن دون إصابات أو وفيات.

لحظة اشتعال النيرا

كما تبين من المعاينة الأولية أن النيران امتدَّت لتلتهم واجهة عدد من الشقق بالعقار من الخارج، بعد هروب السكان من العقار عقب شعورهم بالحريق، تم تحرير محضر، وجارٍ إخطار النيابة للتحقيق.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق وسؤال الشهود لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمها.

حريق الحماية المدنية حريق عقار اطفاء القاهرة فيكتوريا منطقة شبرا لقاهرة

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