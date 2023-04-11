اعرف ازاي تقفل واتساب WhatsApp على هاتفك الآيفون

يخشى الكثير من مستخدمي واتساب WhatsApp على خصوصيتهم أو تعرض حساباتهم الخاصة للاختراق وسرقة البيانات الشخصية الحساسة، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من وسائل الخصوصية على واتساب إلا أنها لا تكون كافية في بعض الأحيان، حيث يكون الحل حينها هو قفل واتساب.

وبحسب موقع Pocket-lint فإن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها لقفل واتساب على هواتف آيفون للحصول على مزيد من الخصوصية:

كيفية قفل واتساب على هواتف آيفون

ولقفل واتساب على هواتف آيفون، يلزم وجود وجهك عند استخدام Face ID أو بصمة إصبعك عند استخدام Touch ID أو رمز المرور لرؤية محادثاتك حتى إذا كان هاتفك الآيفون غير مغلق.

وتطلب العديد من التطبيقات مصادقة Face ID أو Touch ID لمنح الوصول ، حتى عندما يكون هاتفك مفتوحًا بالفعل ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح واتساب WhatsApp

انقر فوق علامة التبويب "الإعدادات" في أسفل يمين الشاشة

اضغط على الخصوصية

اضغط على قفل الشاشة

تبديل يتطلب Face ID أو Touch ID قيد التشغيل

حدد المدة الزمنية المطلوب استخدام Face ID أو Touch ID فيها

عند تنشيط قفل الشاشة ، لا يزال من الممكن الرد على الرسائل من الاشعارات والرد على المكالمات ، ولكن لا يمكن الوصول إلى محادثات واتساب بدون الوجه المسجل أو بصمة الإصبع.

وإذا لم يعمل Face ID أو Touch ID ، فستظهر شاشة بيضاء تقول "WhatsApp Locked، قم بإلغاء القفل باستخدام FaceID أو Touch ID لفتح واتساب "، وستحصل فقط على خيار استخدام رمز المرور بدلاً من ذلك بعد محاولتين فاشلتين، كما يمكنك أيضًا اتباع الخطوات أدناه لتجاوز Face ID أو Touch ID إذا لم يظهر خيار المحاولات الفاشلة.