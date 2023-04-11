تصرف معتمر مع عمال النظافة بالحرم المكي يثير إعجاب رواد السوشيال.. فيديو

أدى معتمر في الحرم المكي مناسك العمرة من السعي والطواف حول الكعبة وقرر أن يضيف إلى قائمة مهامه أمام الكعبة تخفيف ألم عمال النظافة.

يظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام" رجل في ملابس الإحرام البيضاء داخل الحرم المكي.

وعلى ما يبدو أن الرجل بعد طوافه حول الكعبة، اتخذ سبيله نحو عمال النظافة ليخفف عنهم الألم عن طريق تدليك ظهورهم وأكتافهم ورؤوسهم.

ويوضح الفيديو الرجل وهوينتقل من عامل لآخر وهو في غاية سعادته لما يقوم به، وفي هذه الأثناء يشاهده بعض المعتمرين وهم يبتسمون لما يقوم به.



حاز مقطع الفيديو على أكثر من 3 مليون مشاهدة في خلال ساعات قليلة، وانهالت التعليقات المشجعة والداعمة للرجل على فعله مع عمال النظافة.