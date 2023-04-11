بسبب الكتل الهوائية.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية بين اليوم والثاني؛ بسبب تنوع مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا، والتوزيعات الضغطية المتواجدة في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أنه اعتبارا من اليوم، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل كبير.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم الثلاثاء سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، والعظمى ستكون 24 درجة مئوية، وتصل يوم الأربعاء إلى 21 درجة مئوية خلال فترات النهار، وستكون أجواء أشبه بالشتوية؛ بسبب تعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار، والمنخفض الجوي سيتعمق على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

أمطار متوسطة

وتوقعت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء أمطارا متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد ليلا إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري القاهرة الكبرى سواحلنا الشمالية الشرقية رفح والعريش وأمطار خفيفة ومدن القناة.