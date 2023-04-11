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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 99.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 أبريل

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

 

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 11-4-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.4929 جنيه، والبيع 33.6697 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.13 جنيه، والبيع 38.3589 جنيه.
ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.7424 جنيه، والبيع 22.8485 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4957 جنيه، والبيع 4.5193 جنيه.


الكرون النرويجي شراء 2.9245 جنيه، والبيع 2.9409 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9317 جنيه، والبيع 2.9476 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 33.9105 جنيه، والبيع 34.1374 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 23.1569 جنيه، والبيع 23.3996 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.458 جنيه، والبيع 20.5893 جنيه.


أسعار صرف العملات العربية:


وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 11 أبريل في البنك الأهلي المصري كالآتي:

 

سعر صرف العملات العربية اليوم:

سجل الدينار الكويتي للشراء 99.6339 جنيه و 100.5508 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.195 جنيه و 8.2234 جنيه للبيع.


سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.39 جنيه و 8.4 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.
سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه  و 8.4106  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4936 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 أبريل أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

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