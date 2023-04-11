أفضل التطبيقات لختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان

ختم القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم يعتبر من أفضل الأعمال الصالحة خلال هذا الشهر المبارك. لهذا حرصت صدى البلد على مشاركة متابعيها بأفضل تطبيقات ختم القرآن في رمضان، خاصة في العشر الأواخر التي يسعى جميع المسلمين للتقرب فيها للمولى عز وجل.



تطبيق ختمة

تطبيق ختمة يساعدك على ختم القرآن الكريم حيث يقدم لك وردك اليومي حسب المدة التي تريد أن تختم المصحف فيها، كما يقوم بتنبيهك يوميًا لتذكيرك بالورد في الوقت الذي تحدده.

ويتضمن التطبيق أذكار الصباح والمساء وغيرها، ومنبه يومي للأذكار والسنن كسورة الكهف يوم الجمعة، والتطبيق متاح مجانًا لمستخدمي الأندرويد والـIOS.





تطبيق نختم

يتيح تطبيق (نختم) للمستخدم إمكانية قراءة آية من القرآن، كلما أراد فتح هاتفه، حيث يعرض البرنامج على المستخدم آية من كتاب الله، كلما فتح هاتفه بالترتيب الذي وصل إليه مع آخر آية، كما يمكنه معرفة تفسيرها، وسماعها بصوت القارئ المفضل لديه.

يقوم البرنامج مع بداية كل يوم جديد بإظهار إحصائيات قراءاتك اليومية والأسبوعية والشهرية، منذ استخدام البرنامج.

التطبيق مزود بأصوات عدد كبير من كبار قراء القرآن الكريم، منهم: الشيخ الحصري، مصطفى إسماعيل، محمد صديق المنشاوي، عبدالباسط عبدالصمد، الحذيفي، مشاري راشد، سعود الشريم، أحمد العجمي، عبدالرحمن السديس، محمد جبريل، ماهر المعيقلي، سعد الغامدي وغيرهم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي الأندرويد والـIOS.





تطبيق ختم القرآن الكريم

وهو عبارة عن برنامج ينظم ويساعدك على ختم القرآن الكريم خلال مدة معينة أو بتحديد ورد يومي، حيث يعرض التطبيق القرآن كاملًا دون اتصال بالإنترنت، كما يظهر لك رسالة توضح الوضع الحالي إن كان هناك تقصير أو زيادة وكمية التقصير والزيادة.

ويمكنك التطبيق من إنشاء منبهات للتذكير والتنبيه بصوت القارئ أحمد النفيس، كما يحافظ البرنامج على وضع الشاشة مضاءة لمن أراد الاستمرار بالقراءة لفترة طويلة، وفي حال إغلاق البرنامج وفتحه مرة أخرى سيذهب تلقائيًا إلى الصفحة الواجب قراءتها لمتابعة الختم.

تطبيق وِردِي للقرآن الكريم

تطبيق وِردِي يمنحك إمكانية تحديد قدر معين أو وردك اليومي لقراءة القرآن الكريم ويتابع بالنسبة المئوية مدى إنجازك لهذا القدر من القرآن الكريم، كما يعطيك التطبيق إمكانية اختيار التفسير الذي تريد من بين ثمانية تفاسير مختلفة باللغة العربية وتفسير الجلالين بالإنجليزية، كما يمكنك من خلال الإحصائيات متابعة أداءك اليومي ومقارنته بباقي الأيام وحتى 60 يومًا من خلال رسم بياني.

تطبيق وِردَك

يعرض تطبيق وردك بضع آيات من القرآن الكريم للمداومة على قراءته يوميًا، ويتميز التطبيق بأنه يستخدم دون الاتصال بالإنترنت واستخدامه سهل ومريح للعينين، كما يحتوي على أكثر من 70 قراءة نادرة.