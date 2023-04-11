أقل من 7500 جنيه.. موبايل جديد من OnePlus بكاميرا 108 ميجابكسل

أطلقت شركة وان بلس OnePlus في الفترة الأخيرة الهاتف الذكي Nord CE 3 Lite 5G في الهند ، و الجهاز سيكون متاحا للبيع ابتداء من اليوم.

سعر هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite 5G



سيتوفر هاتف Nord CE 3 Lite 5G بخيارين من الألوان ، هما الرمادي والأخضر ، وسعر الطراز 8GB + 128GB هو 19999 روبية (أي ما يعادل 7400 جنيه مصري) ، في حين أن متغير 8GB + 256GB بسعر 21999 روبية (أي ما يعادل 8140 جنيه مصري) .

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite

ويتميز الهاتف الذكي OnePlus Nord CE 3 Lite بشاشة بجودة عرض FHD + بقياس 6.71 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، ويشتمل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب والذي يتضاعف كزر الطاقة ومكبرات صوت استريو مزدوجة لإخراج الصوت .

ويقدم هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite كاميرات خلفية ثلاثية ، ويحتوي الجهاز على مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل مع تقريب 3x ، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل ، ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

ويتم تشغيل OnePlus Nord CE 3 Lite بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 695 SoC ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ، والتي تتضمن تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت و 256 جيجابايت وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OxygenOS 13.1 ، ونظام التشغيل Android 13 ، ويوجد ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية. تشمل خيارات الاتصال 5G و WiFi و Bluetooth 5.3 ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر.