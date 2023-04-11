عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقل من 7500 جنيه.. موبايل جديد من OnePlus بكاميرا 108 ميجابكسل

بأقل من 7500 جنيه..موبايل
بأقل من 7500 جنيه..موبايل جديد من OnePlus بكاميرا 108 ميجابك

أطلقت شركة  وان بلس OnePlus في الفترة الأخيرة الهاتف الذكي Nord CE 3 Lite 5G في الهند ، و الجهاز سيكون متاحا للبيع ابتداء من اليوم.

 

سعر هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite 5G


سيتوفر هاتف Nord CE 3 Lite 5G بخيارين من الألوان ، هما الرمادي  والأخضر ، وسعر الطراز 8GB + 128GB هو 19999 روبية (أي ما يعادل 7400 جنيه مصري) ، في حين أن متغير 8GB + 256GB بسعر 21999 روبية (أي ما يعادل 8140 جنيه مصري) .

 

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite

 

ويتميز الهاتف الذكي OnePlus Nord CE 3 Lite بشاشة بجودة عرض FHD + بقياس 6.71 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، ويشتمل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب والذي يتضاعف كزر الطاقة ومكبرات صوت استريو مزدوجة لإخراج الصوت  .

 

ويقدم هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite كاميرات خلفية ثلاثية ، ويحتوي الجهاز على مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل مع تقريب 3x ، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل ، ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

OnePlus تطلق أحدث سماعات إيربودز ببطارية تدوم 36 ساعة

يسحق سامسونج.. أرخص موبايل من OnePlus بكاميرا 108 ميجابكسل 

ويتم تشغيل OnePlus Nord CE 3 Lite بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 695 SoC ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ، والتي تتضمن تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت و 256 جيجابايت وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

 

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OxygenOS 13.1 ، ونظام التشغيل Android 13 ، ويوجد ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.  تشمل خيارات الاتصال 5G و WiFi و Bluetooth 5.3 ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر.

OnePlus OnePlus Nord CE 3 Lite 5G سعر هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite 5G مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite Nord وان بلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها والفرق بينها وبين التراويح؟

الجرام بـ 1237 جنيها.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

موضوعات متعلقة

كاميرا 50 ميجابكسل.. أحدث موبايل Oppo ينافس سامسونج

ميزة جديدة في واتساب لتفتح حسابك على هاتفين..الطريقة هنا

للطبقة المتوسطة.. موبايل Realme يكتسح الأسواق بمواصفات هائلة

أفضل التطبيقات لختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان

أسطورة أوبو.. خصم 7700 جنيه على موبايل أوبو Oppo Reno8 Pro

بأقل من 7000 جنيه.. اشتري موبايل أوبو A74 للفئة المتوسطة

موبايل جديد من Vivo للفئة المتوسطة.. شاهد

بأقل من 7000 جنيه.. أحدث موبايل Realme من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

ترشيحاتنا

سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس وإكسباندر 2023 في مصر

شيخ الأزهر يكشف فضل من يصبر على زوجته ويمسك نفسه عن طلاقها

اتحاد الكرة يوضح حقيقة منع كهربا من اللعب بسبب غرامة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن يوضح السبب الرئيسي وراء تأخر وصول مدرب الزمالك الجديد

شيخ الأزهر يكشف 5 أسباب لانتشار الطلاق في المجتمع .. فيديو

شرطة الاحتلال تقدم لائحة اتهام ضد 30 فلسطينيا من الضفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لعربية حفل زفاف تثير الجدل على السوشيال ميديا.. والسبب صادم

مشهد رفض منح منى زكي وصاية أولادها يثير الجدل في "تحت الوصاية"

روجينا تنهار من البكاء بسبب منى عبد الوهاب

لص يسرق أموال الزكاة ويتظاهر بالصلاة في تركيا.. شاهد

فيديو

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

خدمة خاصة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

استعدوا لأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد بسبب الطقس

الخارجية ترد على الوثائق الأمريكية المفبركة بتصدير مصر أسلحة إلى روسيا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ