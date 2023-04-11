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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات بقرية الحمرواي.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية الحمراوي، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية.

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يأتي هذا في إطار تكثيف جهود الوحدة الحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ للحد من التعديات على الأراضي الزراعية ومجابهتها، وبناءً على التوجيهات الصادرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بإشراف نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس قرية الحمراوي، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة، ومندوب الجمعية الزراعية، والقسم الهندسي.

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