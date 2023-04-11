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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 937 شاحنة و 62 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 515 شاحنة و 59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 422 شاحنة و3 سيارات. 
 

واستقبل  ميناء سفاجا اليوم السفينتين  بوسيدون اكسبريس و الحرية2 بينما تغادر السفينتين دليلة  و امل فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين دليلة و امل  وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و 255 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1555 راكب بموانيها .
 

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