قطاع الإنتاج الوثائقي يعلن إنتاج الحلقة الأخيرة من مسلسل "الكتيبة 101"

شهادات تخرج للنور لأول مرة..

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج الحلقة الأخيرة «الوثائقية» من مسلسل "الكتيبة ١٠١"، التي من المقرر عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس.

وتقدم الحلقة الأخيرة الوثائقية من مسلسل "الكتيبة ١٠١" شهادات تخرج إلى النور لأول مرة من شهود عيان كانوا في قلب الأحداث، يرويها أبطال عسكريون شاركوا في الحرب على الإرهاب بشمالي سيناء، فضلًا عن أطباء ومسعفين وصحفيين وخبراء في شؤون الجماعات الإرهابية، هذا كله إلى جانب شهادات لأهالي سيناء.

كذلك توثق الحلقة مهام "الكتيبة ١٠١" وأدوارها، ملقية الضوء على الإستراتيجية الشاملة للدولة المصرية في حربها على الإرهاب، وتطور عمليات الجماعات الإرهابية خلال الفترة من 2014 إلى 2016 في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، والبطولات التي قدمتها القوات المسلحة لتصفية هذه الجماعات، وتطهير شمالي سيناء، واستعادة الأمن والاستقرار.

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