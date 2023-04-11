عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة: غرامات مالية ضد الأهلي وبيراميدز.. وإيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات

صدى البلد

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، والتي يشرف عليها عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد، توقيع عدد من العقوبات على فريقي الأهلي وبيراميدز عقب اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين بنهائي كأس مصر موسم 2021 - 2022،

 وجاءت العقوبات كالتالي: 1- توقيع عقوبة على النادي الأهلي قدرها 20 ألف جنيه للسباب الجماعي. 

2- توقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه علي النادي الأهلي لنزول اللاعبين أرض الملعب بدون إذن، للاحتفال عقب إحراز الفريق الهدف الأول. 

3- إيقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي 3 مباريات في مسابقة كأس مصر.

 4- توقيع غرامة 25 ألف جنيه علي نادي بيراميدز لتكرار الاعتراض من قبل الجهاز الفني على حكم المباراة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

اجتماع عاجل.. مجلس التعاون الخليجي يبحث عودة سوريا للجامعة العربية

رغم إيقافه3 مباريات.. مفاجأة سارة لـ محمد عبد المنعم قبل مواجهة الزمالك

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

مهد لفتح مكة|المفتي يكشف تفاصيل هامة في صلح الحديبية

هل الكذبة البيضاء تفطر؟| المفتي: صفة مقيتة لا تجوز بأي حال

نتنياهو يقرر تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

وزير الخارجية: سأزور تركيا خلال يومين لمناقشة تطبيع العلاقات.. فيديو

أخلاق ذميمة.. مفتي الجمهورية: الكذب ليس من مبطلات الصوم

الاقتصاد العالمي تحول شرقا.. وزير الخارجية الروسي يصدم الغرب بتصريحات خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريق إكس لارج.. الإكثار من الخبز فى السحور يسبب مشاكل خطيرة

بالبواريك والقبعات.. إطلالات دنيا سمير غانم في تتر مسلسل جت سليمة تخطف الأنظار

رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني

عشان شم النسيم .. طريقة عمل الرنجة الحمراء

فيديو

تيشيرت جعفر العمدة ومظاهرة على فيسبوك لرد حق سيد ونعيم.. كيف نجح محمد رمضان في تصدر التريند “فيديوجراف”

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

خدمة خاصة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

استعدوا لأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ