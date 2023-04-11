فحص طبي لـ عبد القادر ومتولي وطاهر قبل مواجهة الأهلي وفاركو

يخضع أحمد عبد القادر الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لأشعة جديدة اليوم لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها فى المران الأخير قبل مواجهة بيراميدز التى أقيمت أمس باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر نسخة 2021/2022.

وكان السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى، استبعد من المباراة كلا من: محمود متولى وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وحمزة علاء ومحمد فخرى وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وكريم الدبيس ومحمد الضاوى كريستو.

وكشف الجهاز الفنى عن أن أحمد عبدالقادر تعرض للإصابة بشد وسوف تحسم نتيجة الأشعة اليوم موقفه وتم استبعاده من مباراة بيراميدز ليتم تجهيزه لمواجهة الرجاء البيضاوى المقرر لها 22 أبريل الحالى فى ذهاب دور الـ 8 لدورى أبطال إفريقيا.

وقال الجهاز الفنى إن محمود متولى وطاهر محمد طاهر بدءا المشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات، وبالتالى سوف يكون لهما دور فى الفترة المقبلة، بينما كان استبعاد أيمن أشرف ورأفت خليل وحمزة علاء ومحمد فخرى وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وكريم الدبيس ومحمد الضاوى كريستو لأسباب فنية ورؤية كولر.

وأكد الجهاز الطبى تضاؤل فرص لحاق متولى وعبدالقادر وطاهر بمواجهة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى الدوري. وقال الدكتور أحمد أبوعبلة إنه حتى إذا انتظموا فى التدريبات فسيكون الدفع بهم فى تلك المباراة مخاطرة غير محسوبة، نظراً للاحتياج الشديد لهم فى مواجهة الرجاء البيضاوي.