أدوية مغشوشة عبر فيس بوك.. عقوبات مشددة تنتظر طبيب النحافة المزيف بالقاهرة

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات انتحال صفة طبيب وبيع أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر وذلك بعد نجاح رجال أمن القاهرة فى القبض على شخص لانتحاله صفة طبيب وقيامه ببيع أدوية مجهولة المصدر عبر “فيس بوك”.

عقوبة الغش والتدليس

وضع القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن جرائم قمع التدليس والغش على النحو التالي:-

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

عقوبة انتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".

وفي السياق ذاته، طالبت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بضرورة التصدى لإعلانات الطبية للمنتجات غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية سواء بشأن الأدوية التى تتعلق بالتخسيس مجهولة المصدر او غيرها.

انتشار البرامج والإعلانات الطبية لمنتجات طبيبة غير مرخصة

وأكدت “رزق الله” لـ"صدى البلد"، أنها قامت بتقديم طلب إحاطة بشأن إنتشار البرامج والإعلانات الطبية لمنتجات طبيبة غير مرخصة وغير مقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء بشأن النحافة والتخسيس وأمراض السكر وهشاشة العظام وغيرها من المنتجات مجهولة المصدر وغير خاضعة لاشراف وزارة الصحة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المنتجات الطبية مجهولة المصدر ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المواطنين فى كل مكان حيث أن هذه الإعلانات يشاهدها الكثيرون وبشكل يومي ويتم الترويج لها باستمرار، قائلة: "أغلب هذه الأدوية و التي يتم شراؤها أونلاين يتم تعبئتها فى شريط دواء يأتي فارغا من الخارج".

وتابعت النائبة حديثها، أنه يتم تعبئة هذه الشرائط الدوائية عن طريق شركات نطلق عليها (تحت بير السلم) تتم تعبئتها وإضافة بعض العناصر التي تعلى الحرق وبيعها بسعر غالى جدا على الإنترنت الذى يتولى تسويقها وهى بالفعل مربحة، ولا يوجد سعر موحد لها بل كل دواء حسب الجهة التى تعرضه وتتاجر فيه.

وأوضحت النائبة أن هناك قنوات مجهولة تبث إعلانات عن منتجات وهمية وليس لها تصريح من الوزارات المختصة، ومعظم هذه القنوات لا تبث من مصر فقط، وإنما من المناطق الحرة فى نويبع، والبحرين، والأردن، وقبرص، أو متداولة فى الشارع على أقراص مدمجة، فضلا عن كل إعلانات الأدوية المجهولة أو غير المرخصة أو المسجلة بوزارة الصحة، ومعظم هؤلاء المعلنين يصممون إعلاناتهم فى وكالات إعلان تضع أسماء وهمية.