شعرك أكثر عرضة للمشاكل مع تقلبات الجو.. الزيت الأفغاني لديه الحل

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من تزايد مشكلات الشعر في فترات مختلفة من حياتهن، لكن الأبرز والذي يتفق عليه الجميع، هو أن التقلبات الجوية تعد موسم المشكلات الأبرز، وذلك بسبب التغيرات المتفاوتة المتتالية حرارة الجو، وقلة الرطوبة، مما يؤدي إلى حالة جفاف كبيرة في الجسم، وبالتالي في فروة الرأس وجذور الشعر وخصلاته، مما يؤدي إلى مشكلات مشهورة مثل التساقط والتقصف والتلف.

ويجب على كل شخص أن يزيد من العناية الضرورية للشعر طوال هذا الفصل، بحرص شديد، حتى لا يعاني فيما بعد من آثار تلك المدة الصعبة.

يوصي خبراء الصحة والجمال، والمتخصصون في العناية بالشعر، باستخدام زيوت وكريمات الترطيب، ولكن مع الحرص على أن تكون طبيعية تمامًا، وبعيدًا قدر الإمكان عن المركبات الكيميائية، التي قد يؤدي الإفراط فيها لبعض المشكلات.

لماذا الزيت الأفغاني؟

ومن أهم الزيوت المجربة في ترطيب الشعر، والحفاظ عليه في أقسى تلك التقلبات الجوية، هو بلا شك "الزيت الأفغاني"، المنتج السعودي الشهير الذي يعد ضمن الأكثر مبيعًا وانتشاراً في المملكة وفي الخليج العربي، حيث يحتوي على مكونات طبيعية 100٪، وهو خالٍ من المركبات الكيميائية وحاصل على تصريحالجهات الصحية الرسمية المتخصصة بسلامة منتجات التجميل فيالمملكة. ويعمل على إبقاء رطوبة الشعر لفترة طويلة، ويساعد في حمايته من التقصف،ويساعد في إيقاف التساقط بشكل فعال ، فضلًا على دوره المهم جدا في زيادة الكثافة والطول.

ومن فوائد الزيت الأفغاني أيضًا ما يلي:

•يُساعد في تحسين الدورة الدموية بفروة الرأس، ويمنح الجذور العناصر الضرورية.

• يساعد على تخفيف تساقط الشعر، ويحفز نموه وإطالته وكثافته سريعًا.

• يُعتبر أحد أهم المصادر الطبيعية للحفاظ على صحة الشعر وحيويته لاحتوائه على أحماض وفيتامينات مثل: فيتامين (ب) (ك) (هـ)، بالإضافة إلى الأوميجا 3، 6، 9، ومضادات الأكسدة التي تقاوم نمو الفطريات.

• يقاوم خشونة الشعر ويعمل على انسيابه ومنحه منظراً لامعاً أنيقاً.

•يُقاومعلامات الشيب والشعر الأبيض والقشرة، ويُبقي على شباب شعرك.

•يُعتبر خياراً ممتازاً لرطوبة الشعر ومنع جفافه، لغناه بالأحماض الدهنية غير المشبعة.

نصائح لحماية الشعر في الظروف الجوية المتقلبة

وإليك نصائح إضافية مهمة أخرى، تحافظ على شعرك في الظروف الجوية القاسية مثل الشتاء والخريف، وشدة الحرارة في الصيف:

•استخدمي الزيت الأفغاني باستمرار، وتوجد على العلبة الخاصة به ومتجره طريقة الطلب وكيفية الاستخدام.

• اشربي كميات كبيرة من المياه طوال اليوم، للحفاظ على رطوبة جسمك وبشرتك، وعدم التسبب في الجفاف.

• لا تكثري من تصفيف شعرك، حتى لا يسبب ذلك تمزقه وتساقطه، واستخدمي مشطًا واسع الأسنان.

• لا تستخدمي المجفف الكهربي إلا قليلًا، واحرصي على ألا تكون الحرارة المنبعثة منه مرتفعة حتى لا تلحق الأذى بشعرك.

• لا تغادري المنزل وشعرك مبلل، لأن ذلك قد يؤدي إلى جفافه بشكل أسرع، بل اتركيه يجف داخل البيت بشكل طبيعي من دون مجفف، واستخدمي منشفة قطنية.

• احمي شعرك بشال أو قبعة في الخارج، ولكن من دون أن تكون ضيقة أو كاتمة، ومن دون أن تعيق الدورة الدموية الطبيعية في شعرك.

• لا تُفرِطي في غسيل شعرك، أو استخدام شامبو يحتوي على مواد كيميائية ضارة، اغسليه من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول صحة الشعر، والعناية به، والحلول الفعالة لمواجهة مشاكله، ننصح بمتابعة صفحة الزيت الأفغاني، حيث لا تحتوي فقط على ما يخص المنتج وفوائده، وإنما مكتبة معلوماتية مهمة للعناية بالشعر لكل النساء.