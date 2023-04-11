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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيول وأمطار رعدية على الإسماعيلية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد للقصوى.. صور وفيديو

سقوط أمطار رعدية
سقوط أمطار رعدية بالإسماعيلية

تعرضت محافظة الإسماعيلية لموجة أمطار شديدة وسيول، على المحافظة وعدد من المراكز والمدن، وسط وجود برق ورعد، وارتفع منسوب المياه في الشوارع، وعلى الفور انتشرت سيارات شركة مياه الشرب بالمحافظة لشفط المياه.

وأجري صدي البلد بث مباشر لحظة سقوط الأمطار الرعدية علي بعض المناطق بمحافظة الإسماعيلية.

https://fb.watch/jRxU_5hF52/?mibextid=Nif5oz

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أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار.


وتشير آخر صور الاقمار الصناعية، وتحليلها الوارد من هيئة الارصاد الجوية الان، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق متفرقة من المحافظة خاصة شمال شرق المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.
 
حيث قام مسئولو الأزمات والطوارئ بمحافظة الاسماعيلية ، برفع حالة الطوارئ وتجهيز المعدات اللازمة فى حالة حدوث تغيرات مناخية قد تؤدى إلى سقوط أمطار  على المحافظة، والتى يتم متابعتها على خرائط الطقس الجوى من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المرتبطة بهيئة الارصاد الجوية.

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الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية محافظة الاسماعيلية هطول الأمطار هيئة الأرصاد شركة مياه الشرب الاقمار الصناعية درجة الإستعداد القصوى

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