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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبادات للمرأة الحائض أو النفساء في ليلة القدر .. أجرها كبير

صلاة المرأة
صلاة المرأة

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول: "ما العبادات التي تفعلها الحائض والنفساء لإحياء ليلة القدر؟


وأجابت أميرة سيد يونس، الواعظة بالأزهر الشريف، في فيديو على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، أن ليلة القدر هي ليلة خير من ألف شهر، وكلنا يحرص على إحياء هذه الليلة، ولكن بعض النساء لا يتمكن من إحياء ليلة القدر بسبب الحيض أو النفاس.

وأشارت إلى أن من البشرى الإلهية أن الله تعالى يمنح عباده أجر الأعمال الصالحة إن تعذر عليه فعلها.

وذكرت أن المرأة لو أصابها عُذر منعها من الصلاة وقراءة القرآن والصيام، فهناك عبادات صالحة يجوز لها ممارستها في هذه الفترة.

وتابع: ويجوز للمرأة التي أصابها العذر في رمضان، أن تستمع إلى القرآن الكريم (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

كما يجوز للمرأة ترديد ذكر الله بالتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، وكذلك كثرة الصلاة على النبي.

وأكدت أن من أفضل العبادات في هذه الأيام هي إخراج الصدقة والإنفاق في سبيل الله وصلة الأرحام، وكذلك إفطار الصائم في شهر رمضان، لقول النبي "من فطر صائما كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم أجرًا".


 

العبادات الحائض النفساء ليلة القدر الفتوي

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