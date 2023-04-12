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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يتحلى بالشجاعة.. نجم الأهلي السابق ينتقد باتشيكو أمام الأهلي

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أن مستوى الأهلي في تصاعد واضح، وهو الأقرب للصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي، مشيرًا إلى أن النادي سيغلق ملف التتويج بالكأس على الفور استعدادًا للمواجهات القادمة، لأن قدر الأهلي تلاحم التحديات والبطولات، ولا يوجد وقت للاحتفالات.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الرجاء المغربي من الفرق الكبرى على مستوى قارة إفريقيا، والنادي الأهلي سوف يستعد بشكل جيد لها بعدما تم اغلاق ملف كأس مصر، لأن الفريق البطل يفكر دائمًا في القادم وهو ما صنع اسم النادي على مدار تاريخه لأنه يبحث دائمًا عن منصات التتويج".

وأضاف: "حسين الشحات شارك وتألق مع الأهلي بعد ما وجد كولر أنه يتدرب بقوة ويقدم مستوى جيدًا، وتألقه هو عمل جيد من الجهاز الفني، بينما مروان عطية مكسب كبير للفريق، خامة واعدة وقاطع للكرات بشكل رائع، وحمدي فتحي اكتشاف رائع في النواحي الهجومية، بينما تراجع مستوى أليو ديانج لذلك جلس على مقاعد البدلاء مؤخرًا".

وزاد: "باتشيكو لا يتحلى بالشجاعة المطلوبة في المباريات الحاسمة، ونتائجه مع بيراميدز ليست جيدة، والأهلي كان يريد الفوز والهدف الثاني رائع بتحرك جيد من حمدي فتحي وفوجئت بتمسكه بوجود بيرسي تاو لفترة طويلة في الملعب وكنت أخشى إصابته، لكن سعيد بكهربا الذي أثبت قدرته على اللعب أكثر من 90 دقيقة".

وأكمل: "محمد عبدالمنعم يمر بمرحلة عدم اتزان حاليا، وبيرسي تاو كان تحت ضغط كبير ولم يظهر بالمستوى المطلوب ، وعمرو السولية لم يكن في افضل حالاته بالأمس، واعتقد أن مباراة بيراميدز كانت أخر فرصة لأفشة للمشاركة مع الفريق، وسوف يتم الاعتماد على أحمد قندوسي مستقبلا".

وأتم: "الأهلي لو صعد على حساب الرجاء، سيكون المرشح الأبرز للتتويج بدوري أبطال إفريقيا".

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